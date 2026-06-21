Трима бивши украински президенти връщат полските си ордени в знак на протест

кадър: Нова тв

Трима бивши президенти на Украйна, Леонид Кучма, Виктор Юсченко и Петро Порошенко, обявиха, че ще върнат държавните отличия, получени от Полша. Решението им е в знак на протест срещу отнемането на полския орден на украинския президент Володимир Зеленски. Бившите държавни глави съобщиха за намерението си чрез социалните мрежи и в изявления пред украински медии.

Според тях решението на Варшава да отнеме отличието на Зеленски е несправедливо и подкопава отношенията между двете държави, предаде Нова телевизия.

Повод за действията на полския президент Анджей Дуда стана преименуването на украинска военна част. Името, избрано от украинската страна, е свързано с период от Втората световна война, който в Полша се асоциира с етническото прочистване на поляци от украински националистически формирования.

Решението на Дуда обаче предизвика разнопосочни реакции в Полша. Редица депутати отправиха критики към президента, като предупредиха, че подобен ход може да навреди на отношенията между Варшава и Киев в момент, когато Украйна продължава да разчита на международна подкрепа. Полският външен министър също се разграничи от ескалацията на спора, като заяви, че от напрежението между двете съседни държави печели единствено Москва.

Редактор "Екип на Петел",

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