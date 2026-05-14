Трима депутати от "Прогресивна България" подадоха оставки

Парламентът прекрати пълномощията на народните представители от "Прогресивна България" Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Неделков заради подадени от тях оставки. Точката беше включена в дневния ред след проведен председателски съвет.

Министерският съвет вчера прие решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности. Илко Илиев става областен управител на област Търговище, а Марио Смърков - областен управител на област Варна, предава БТА.

В програмата на днешното пленарно заседание е първото четене на промени в Закона за защита на потребителите и на три законопроекта за изменение на Закона за съдебната власт.

