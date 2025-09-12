Трима души получиха шанс за нов живот след трансплантация на органи

Снимка: ВМА

Трима души получиха шанс за нов живот, след като близките на 52-годишна жена взеха благородното решение да дарят нейните органи, предава БНР. Донорската ситуация бе реализирана от екип на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", с координатор д-р Мина Вапирева.

В резултат на това 54-годишна жена получи шанс за живот, след като екип на Военномедицинска академия – ВМА, ръководен от проф. д-р Никола Владов, съвместно с проф. д-р Васил Михайлов, извърши поредната успешна чернодробна трансплантация.

Бъбреците на жената, изпаднала в мозъчна смърт вследствие на мозъчен кръвоизлив, са трансплантирани късно тази нощ в УМБАЛ "Александровска" от екип на Клиниката по урология под ръководството на доц. д-р Пламен Димитров.

Реципиенти са две жени с хронична бъбречна недостатъчност, избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо шест поканени за оценка от листата на чакащи.

Едната трансплантирана е на 45 г. от гр. Костандово и провежда хемодиализно лечение от 11 месеца. Другата е на 39 г. от гр. София, на хемодиализа от 12 години.

След интервенцията, пациентките се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата.

Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.

По медицински причини други органи не са били трансплантирани.

Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция "Медицински надзор" изразяват искрени съболезнования към близките на донора и дълбока благодарност за тяхното благородно решение, взето в труден момент, да спасят човешки животи. Благодарност се изказва и на екипите на лечебните заведения.

