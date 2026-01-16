Трима души пострадаха при катастрофа край вилно селище Изворище

Снимка: Булфото

Трима души пострадаха при катастрофа на пътя от вилно селище Изворище към бургаския кв. „Банево“. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Около 7,55 ч. вчера - 15 януари, на пътя от вилно селище Изворище в посока квартал „Банево“ лек автомобил „Опел Астра“ с бургаска регистрация, управляван от 38-годишна жена от село Драганово, движейки се с несъобразена скорост по мокра пътна настилка на десен завой преминава през лентата за насрещно движение, блъска се в мантинелата, а след това челно в насрещно движещия се лек автомобил „Форд“ с бургаска регистрация, управляван от 50-годишен бургазлия.

При катастрофата са пострадали двамата водачи и пътуващата във форда 32-годишна бургазлийка. Те са прегледани в болница.

Двамата шофьори са освободени за домашно лечение, но пътничката, която е с болки в гръдния кош, е настанена в болницата за наблюдение.

