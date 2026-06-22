Трима души са блъснали млад мъж от Лъвов мост

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36-годишен мъж е починалият, който е бил блъснат от столичния Лъвов мост от трима души. Извършителите са задържани.

Сигналът за инцидента е подаден в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). На място в района на Лъвов моста пристигнаха екипи на полицията, както и спешна медицинска помощ.

Установено е, че 36-годишният мъж, е бил блъснат от трима мъже, посочва БНР. Те са задържани от екипите на СДВР.

Тепърва ще се изясняват мотивите за техните действия. Те са на възраст между 20 и 30 години.

36-годишният мъж е паднал от високо върху бетон и е починал.

От Столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че по случая образувано досъдебно производство.

Разследването по случая продължава, изземат се записи от видеокамери в района, разпитват се и свидетели.

Редактор "Екип на Петел",

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