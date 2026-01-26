Трима души са задържани за обир на златарско ателие

Снимка: Булфото

Задържани са трима души за обир на златарско ателие, на двама от тях са повдигнати обвинения, съобщиха на съвместен брифинг пред медиите представители на прокуратурата и Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Случаят е от 15 май миналата година, а общото количество откраднати накити е около 1,8 кг, а стойността им надхвърля 340 000 лв.

Миналия май трима маскирани нахлуват в златарско ателие. Единият от тях държи дръжката на вратата, докато останалите се насочват към щандовете. Един от тях вдига чук към продавачката зад щанда. След това започват да чупят витрините и да взимат бижутата, каза зам.-градският прокурор Десислава Петрова.

Тя допълни, че на 23 януари тази година са извършени обиски и са задържани за до 72 часа трима – на 21, 22 и 34 години. Двама от тях са осъждани, а третият не е. За такова престъпление се предвижда затвор от пет до 15 години и конфискация до ½ от имуществото им, обясни тя.

Използвани са всички способи, които влизат в правомощията ни. Извършителите са били с автомобил с врачанска регистрация, който са откраднали преди грабежа. Впоследствие са го запалили. След това установихме още един автомобил. Считаме и тримата за съпричастни, въпреки че на единия от тях все още не му е повдигнато обвинение. Работим по няколко версии за приобщаването му, посочи директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

На въпрос от БТА предвид, че са използвани всички способи от страна на правоохранителните органи, кое е отнело повече от половин година на полицията да открие трима души, ограбили златарско ателие с крадена кола, двама от които са били вече осъждани, Николов отговори, че използването на тези способи не гарантира скорострелното им установяване. Те са били маскирани и "горещите следи" по нищо не са могли да ни отведат до тях. Впоследствие те бяха установени, както и бяха събрани достатъчно доказателства за прокуратурата, допълни той.

На въпрос дали са намерени бижутата, Николов отговори, че имат насоки за част от тях, но все още ги търсят.

