Трима души са загинали при катастрофи през последните 24 часа в България
Снимка Булфото
Нови фатални катастрофи у нас.
Трима души са загинали, а 28 са ранени в станалите 16 катастрофи през последното денонощие, съобщиха от МВР.
В столицата са регистрирани 19 леки пътнотранспортни произшествия. Пострадали и загинали няма.
При сравнение с реалните данни за загиналите от януари до юни 2025 г. се отчитат 29 повече загинали участници в движението по пътищата през т.г., допълниха от МВР, цитирано от БТА.
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