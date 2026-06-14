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Трима души са загинали при катастрофи през последните 24 часа в България

14.06.2026 / 11:28 1

Снимка Булфото

Нови фатални катастрофи у нас.

Трима души са загинали, а 28 са ранени в станалите 16 катастрофи през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В столицата са регистрирани 19 леки пътнотранспортни произшествия. Пострадали и загинали няма.

При сравнение с реалните данни за загиналите от януари до юни 2025 г. се отчитат 29 повече загинали участници в движението по пътищата през т.г., допълниха от МВР, цитирано от БТА.

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Коментари
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kris (преди 1 час)
Рейтинг: 621551 | Одобрение: 121656
Джигитите почивен ден нямат !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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