Трима души са загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Снимка Булфото

Трима души са загинали и 17 са ранени при 15 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта на ведомството.

От началото на годината при катастрофи са загинали 218 човека, а 3673 са пострадали. При сравнение с реалните данни за загиналите 183-ма през същия период на 2025 г. се отчитат с 35-ма повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., посочват от МВР, съобщи БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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