Трима души са загинали при тежки катастрофи през изминалия ден у нас
снимка: Булфото
Трима души са загинали при 15 пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от Министерството на вътрешните работи (МВР) на своя сайт. Ранени са 18 души.
В София са станали четири тежки катастрофи и 15 леки пътни инцидента. При произшествията в столицата е загинал един човек, а трима са ранени.
От началото на годината при катастрофи в страната са загинали седем души и 40 са пострадали. При сравнение с реалните данни за загиналите (един човек) през същия период на 2025 г. се отчитат шест повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., посочват от МВР.
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!