Трима души са загинали при тежки катастрофи през изминалия ден у нас

Трима души са загинали при 15 пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от Министерството на вътрешните работи (МВР) на своя сайт. Ранени са 18 души.

В София са станали четири тежки катастрофи и 15 леки пътни инцидента. При произшествията в столицата е загинал един човек, а трима са ранени.

От началото на годината при катастрофи в страната са загинали седем души и 40 са пострадали. При сравнение с реалните данни за загиналите (един човек) през същия период на 2025 г. се отчитат шест повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., посочват от МВР.

