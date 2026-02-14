Tрима души са загинали в тежки катастрофи през изминалия ден

снимка: Булфото

Трима души са загинали при 20 пътни инцидента в страната през изминалото денонощие, според информацията на сайта на МВР. В катастрофите са ранени 19 души.

За района на София са регистрирани четири тежки и 26 леки пътнотранспортни произшествия. Един е загинал, а трима са ранени.

Според данните на МВР от началото на месеца са регистрирани 183 тежки пътни инцидента, 11 души са загинали, 221 са ранени.

