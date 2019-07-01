Трима души се удавиха само за един ден в Бургаско

Трима души са се удавили само в неделния ден в Бургаско, съобщиха от

областната дирекция на МВР в Бургас.

На 30.06.т.г. около 12.15 ч. в Участък – Обзор към Районно управление – Несебър е получено съобщение за инцидент в местността «Иракли», при който се удавила 48 годишна бургазлийка – установено е, че жената заедно със съпруга си малко по-рано дошла на неохраняемия плаж, като влязла 30-40 м. навътре в морето. Въпреки опитите й да излезе от бурното море, бургазлийката не успяла. Тялото й е извадено от плажуващ мъж от Враца.

На 30.06.т.г. около 14.10 ч. в Районно управление – Царево е получено съобщение за това, че в бурно море край неохраняемата зона на плаж «Делфин» до Ахтопол, се удавил 44 годишен пловдивчанин. Тялото му е откарано за аутопсия в отделение «Съдебна медицина» при УМБАЛ – Бургас. Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Царево. На 30.06.т.г. около 17.40 ч. в Районно управление – Поморие е получено съобщение за удавен мъж в морето край поморийската местност «Косата» – установено е, че това е 64 годишен софиянец, влязал малко по-рано да се къпе в морето. Тялото му е открито на пясъчната ивица на неохраняем плаж пред

почивна станция «Мак» – Габрово.

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