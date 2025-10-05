Трима хърватски туристи са затрупани от лавина в Словения

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Трима хърватски планинари бяха затрупани днес от лавина под връх Тосц в Юлийските Алпи, Северозападна Словения, съобщават словенски и хърватски медии.

Провежда се акция по спасяването им. Засега няма повече информация.

Заради лошите метеорологични условия в спасителната операция не може да се включи хеликоптер, предава БТА.

Условията на терен са много тежки. Дъждът, снегът и повишената опасност от лавини допълнително затрудняват работата на спасителите, посочва Словенската планинска спасителна служба, която потвърди за инцидента.

До 14 ч. местно време (15 ч. българско време) спасителите все още не са успели да достигнат изчезналите туристи, за които не се знае в какво състояние са.

От местната полиция казаха за регионалната телевизия Ен1, че лавината е затрупала трима хърватски граждани. Групата се е състояла от седем души – четирима са останали в хижата Водников дом, а трима са тръгнали да качват връх Тосц.

