Трима искат да водят женския национален отбор по волейбол

Булфото

След проведено заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол стана ясно, че кандидатурите за треньор на националния отбор по волейбол – жени, вече са три, съобщиха от централата. До този момент бяха постъпили документите на бившия селекционер на България и Украйна Иван Петков и на треньора на Левски София Радослав Арсов.

Третата кандидатура дойде в последния момент – още един бивш селекционер на България, Марчело Абонданца, изяви желание да поеме отново представителния ни тим, предаде БНР.

След внимателно обсъждане Управителният съвет на БФВ взе решение да отложи с една седмица избора на нов национален селекционер. Беше сформирана работна комисия, която ще осъществи допълнителна комуникация с всеки един от кандидатите.

На заседанието бяха определени и треньорите на националните гарнитури при подрастващите, както следва:

· Национален отбор за мъже до 22 години – съвместно ръководство на треньора на ВК Монтана Даниел Пеев и главният треньор на школата на Локомотив (Новосибирск) Георги Петров.

· Национален отбор за момичета до 15 години – Евелина Цветанова

· Национален отбор за момчета до 15 години – Николай Хаджииванов

· Национален отбор за жени до 18 години – Атанас Петров

· Национален отбор за мъже до 18 години – Мирослав Живков

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!