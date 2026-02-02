Трима мъже са открити мъртви в хижа край Петрохан, тече разследване

Булфото

Разследват сигнал за смъртта на трима мъже в хижа край прохода „Петрохан”, съобщиха за NOVA от МВР.

Районът, в който се намира постройката, е труднодостъпен.

Екипи на полицията са се насочили към мястото.

По непотвърдена информация в близост имало и изгоряла сграда.

Очаквайте подробности.

