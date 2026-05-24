Трима министри ще проверят на място възстановяването на авариралия водопровод край Севлиево

Снимка: Община Севлиево

Министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски ще проверят утре - 25 май, напредъка по възстановяването на авариралия западен водопроводен клон за Севлиево, съобщиха от правителствената пресслужба.

Съоръжението бе прекъснато от повишеното ниво на река Видима вследствие на обилните валежи на 22 май (петък), като от него е откъснат участък с дължина 87 метра, се припомня в информацията.

Довеждащият водопровод захранва Севлиево и селата Сенник, Душево, Кормянско, Раховци, Петко Славейков и Хирево. Поради скъсването му към момента водоподаването за населените места е прекъснато, посочва БТА. За водоснабдяване на населението в тях е направена организация за поставяне на водоноски с питейна вода. Осигурена е и бутилирана минерална вода от държавния резерв.

От Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ съобщиха, че ще предоставят безвъзмездно 120 960 литра бутилирана вода за питейни нужди на община Севлиево след искане от областния управител на Габрово във връзка с обявеното бедствено положение в региона, съобщиха от пресцентъра на Държавния резерв.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!