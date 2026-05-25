Трима министри в Севлиево: Водопроводът ще бъде възстановен до края на деня, най-късно във вторник

В рамките на днешния ден, най-късно в рамките на утрешния ден, скъсаният водопровод в Севлиево ще бъде възстановен. Това заяви регионалният министър Иван Шишков, който заедно с колегите си от социалното министерство Наталия Ефремова и от земеделието – Пламен Абровски, посетиха града след наводнението, предаде БГНЕС.

До настоящия момент само от Севлиево са направени 110 обхода в пострадалите от потопа къщи. Описите и огледите продължават, добави министър Ефремова.

Пострадалите могат да разчитат на минимум три вида помощ от социалното министерство - 1171 евро еднократна помощ, 1500 евро през Агенцията за социално подпомагане и до 500 евро през Фонд Социална закрила за подмяна на унищожени електроуреди.

По предварителни данни около 3000 декара са залетите и пострадали площи, информира министър Абровски, като отбеляза, че има сериозни щети по два животновъдни обекти. Единият от тях е с 500 декара пасище, което е наводнено.

Има 10-дневен срок, в който общинските служби ще огледат пострадалите райони и ще насочат информацията към МЗХ за плащане, каза Абровски и призова земеделските производители по най-бързия начин да подадат своите документи.

Наталия Ефремова увери, че за всички помощи има осигурени средства в бюджета.

Шишков заяви, че освен анализ на причините, довели до наводнението и причините, ще се търси и отговорност.

Природата понякога ни подсказва и ни дава добър урок, че трябва да строим в нормите и да ги спазваме, заяви Иван Шишков.

