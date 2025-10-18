Трима младежи загинаха при катастрофа край Бургас, шофьорът на 18 години с книжка от предния ден

снимка: Булфото

Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас. Инцидентът е станал снощи, около 23:00 ч., на главния пътя между Созопол и Черноморец.

Поради движение с несъобразена скорост и загуба на контрол, младеж се е врязал с колата си в крайпътно дърво. Шофьорът е 18-годишно момче от бургаското с. Зидарово, а първата си шофьорска книжка получил едва преди ден, предава БНТ.

Момчето загинало на място. На задната седалка в автомобила пътувал 17-годишен немски гражданин, който също починал на място.

С линейка на центъра за спешна медицинска помощ - Созопол към УМБАЛ - Бургас е откаран втори пътник, седящ на предната дясна седалка. Това било 17-годишни момче от с. Габър, което починало преди пристигането в болницата. По случая е образувано досъдебно производство.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!