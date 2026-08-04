Трима моряци са тежко ранени при удар с дрон срещу турски товарен кораб в Черно море

Снимка: Стопкадър, NOVA

Трима членове на екипажа са получили тежки наранявания, след като турски товарен кораб беше атакуван с дрон в Черно море, съобщи "Сабах".

Плавателният съд „Надежда“, собственост на турска компания, тръгнал от руското пристанище Новоросийск към град Самсун. Нападението е извършено на около 37 километра от Новоросийск, съобщиха от Главната дирекция по морско дело на южната ни съседка. На борда имало 22 души екипаж, сред които 13 турски граждани.

Първоначалната оценка показва, че са нанесени щети по жилищните помещения и носовата част на кораба, а на борда е избухнал пожар. Целият екипаж е бил безопасно евакуиран до руското пристанище от руски спасителни служби, пише nova.bg.

Пламъците на борда обач продължават да горят, но спасителните действия не могат да бъдат подновени заради продължаващия риск от нови атаки с дронове в района.

Редактор "Екип на Петел",

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