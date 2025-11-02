Трима мотористи в болница след катастрофа край село Елисейна

Снимка: Булфото

Трима мотористи са настанени в болница в София след катастрофа край село Елисейна, станала на 1 ноември, съобщават в дневния бюлетин от Областната дирекция на МВР - Враца. Водачите са с множество травми и фрактури по телата си и са транспортирани в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов". Това съобщи БТА.

Катастрофата е станала около 15:28 ч. на път II-16 след тунела на село Елисейна, в посока Лъкатник, уточняват в бюлетина от областната полиция.

Мотоциклет "Сузуки", управляван от 26-годишен мъж от Перник навлязъл в насрещното движение при десен завой и се блъснал почти челно в движещите се един след друг два мотора, посочват от полицията. Единият е бил управляван от 27-годишен водач, а вторият - от 32-годишен мъж. И двамата са от София.

Водачите и на трите мотоциклета са дали отрицателни проби за алкохол, уточняват от полицията. По случая е образувано досъдебно производство.

Според отчета на полицията във Враца за месец септември в областта са регистрирани 70 пътнотранспортни произшествия, от които 17 са тежки. При тях са загинали двама души. В сравнение със същия месец на предходната година пътните инциденти са с един по-малко, а загиналите са с двама повече.

