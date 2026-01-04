Трима напускат Черно море

Снимка: Сайт на Черно море

Черно море ще се раздели с трима чужди нападатели. Първият напускащ е Густаво Франса, а с Жоао Педро и Уеслен Жуниор също се водят преговори за прекратяване на договорите им.

Франса дойде на „Тича“ през миналото лято и изигра 12 мача в елита и вкара един гол. Той обаче излезе титуляр само в една среща и след като не успя да се наложи в състава, изтичащият му договор на 30 юни 2028 година бе разтрогнат по взаимно съгласие.

Педро също пристигна преди шест месеца и записа 16 мача, 1 гол и 1 асистенция.

Бразилецът Уеслен пък бе привлечен през януари 2024-та. До момента той има 44 мача, 4 гола и 2 асистенции. Неговият договор изтича на 30 юни 2026 година.

Междувременно Черно море започва зимна подготовка днес в 14 часа на „Тича“. Засега в тима няма нови попълнения.

