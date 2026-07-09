Трима обвинени в участие в престъпна група за наркопрестъпления ще са за постоянно в ареста

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Варненският апелативен съд отхвърли жалбата на трима мъже срещу определения на Окръжен съд – Варна, с които са били задържани под стража. Те са обвинени в това, че се сговорили помежду си да вършат наркопрестъпления, като целта е имотна облага. Крум А. е привлечен и за държане на 227.73 гр. кокаин, от които разпространил на свидетел по делото 0.66 гр., а Румен Х. – и за притежание на боеприпаси без разрешение. От дома му са били иззети патрони с различни калибри, предназначени за стрелба с огнестрелно оръжие. Тодор Г. ще отговаря само за принадлежност към престъпното сдружение.

Представителят на държавното обвинение смята, че тримата са действали в продължителен период като организирана група и са имали общ умисъл да вършат престъпления. Единият е придобивал наркотиците, а другите ги разпространявали – системно и на много лица. Прокурорът подчерта залавянето на Крум А. в момент на продажба и изземването на значителна парична сума от дома на Тодор Г.

Защитата на първия се позова на чистото му съдебно минало. А адвокатът на Румен Х. отхвърли възможността подзащитният му да извърши престъпление, тъй като е реабилитиран отдавна и оттогава не е имал криминални деяния. В дома му не са открити предмети, свързани с наркоразпространението. Процесуалният представител на Тодор Г. акцентира на семейната и трудова ангажираност обвиняемия.

По отношение на 32-годишния Крум А. Апелативният съд обоснова предположението за съпричастността му с иззетите от обитавани от него имоти и от автомобила му над 227 грама кокаин, с извършеното разпространение и гласните доказателства. Свидетели са предоставили данни, според които дейността надхвърля времевия обхват на обвинението. Чистото му съдебно минало не може да се противопостави на реалната опасност от извършване на престъпление.

За Румен Х. въззивният състав съобрази веществените и гласните доказателства, секретните справки за прилаганото наблюдение. Рискът този обвиняем да осъществи престъпление при по-лека мярка се обуславя от интензивността на разследваната дейност и проявяваната от 48-годишния мъж конспиративност, която допълнително завишава личната му обществена опасност. Що се отнася до Тодор Г. освен горните доказателства при преценката на риска от извършване на престъпление съдът взе предвид и осъждането му за наркопрестъпление. Настоящото деяние е осъществено в изпитателния срок на постановеното наказание.

Определенията на Апелативния съд във Варна в производствата за определяне на мерките за неотклонение на тримата задържани не подлежат на обжалване, съобщиха от пресслужбата на съда.

Редактор "Екип на Петел",

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