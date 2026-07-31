Снимка Булфото

Трима обвиняеми за кражба от апартамент в Благоевград остават в ареста, съобщиха от Апелативна прокуратура – София. Състав на Районния съд в Благоевград е разгледал исканията на Районната прокуратура за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо трима обвиняеми по досъдебно производство за кражба.

Към момента е установено, че на 27 март за времето от 9:15 часа до 12:00 часа от апартамент в Благоевград са били отнети парични суми в различна валута, множество бижута и голямо количество видеокарти, собственост на чуждестранни граждани.

Във връзка с кражбата от Областната дирекция на МВР в Благоевград съобщиха, че става въпрос за сумите от около 900 долара и около 1000 евро, както и златни и сребърни бижута.

За осъществяване на престъпното деяние извършителите са повредили дограмата и вътрешната част на заключващия механизъм на входната врата на жилището, посочиха от държавното обвинение. По първоначални данни общата стойност на отнетите вещи възлиза на около 40 000 евро, пише БТА.

В резултат на разследването са събрани достатъчно доказателства за съпричастността към престъплението на мъжете с инициали И.И., на 53 години, Б.П., на 45 години, и С.Д., на 45 години, които са привлечени към наказателна отговорност в качеството на обвиняеми, съобщиха от прокуратурата.

В днешното съдебно заседание съдът е приел, че е налице обосновано предположение за съпричастността на тримата обвиняеми към инкриминираното деяние, както и реална опасност да се укрият или да извършат престъпление. С определение на съда спрямо И.И., Б.П. и С.Д. са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“.

По данни на прокуратурата тримата обвиняеми са осъждани и са привлечени към наказателна отговорност за извършване на престъплението при условията на повторност.

Решението на съда подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред Окръжен съд – Благоевград, допълват от Апелативна прокуратура – София.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!