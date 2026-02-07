Трима останаха кандидатите за председател на БСП

Снимка: Булфото

Трима са кандидатите за председател на Националния съвет на БСП, съобщиха от пресцентъра на партията.

След направените самоотводи на номинираните за председател, в надпреварата за поста остават Борислав Гуцанов, Крум Зарков и Руси Статков.

Очаква се гласуването да започне днес около 19:00 ч. Право на глас имат делегатите на 51-вия Конгрес на БСП, се посочва в съобщението.

По-рано днес Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП, припомня БТА. В дневния ред на конгреса е анализ на участието на „БСП-Обединена левица“ в управлението, приемане на платформа за следващите избори, промени в Устава, предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на БСП и избор на председател на партията.

