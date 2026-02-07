реклама

Трима останаха кандидатите за председател на БСП

07.02.2026 / 18:29 2

Снимка: Булфото

Трима са кандидатите за председател на Националния съвет на БСП, съобщиха от пресцентъра на партията. 

След направените самоотводи на номинираните за председател, в надпреварата за поста остават Борислав Гуцанов, Крум Зарков и Руси Статков. 

Очаква се гласуването да започне днес около 19:00 ч. Право на глас имат делегатите на 51-вия Конгрес на БСП, се посочва в съобщението.

По-рано днес Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП, припомня БТА. В дневния ред на конгреса е анализ на участието на „БСП-Обединена левица“ в управлението, приемане на платформа за следващите избори, промени в Устава, предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на БСП и избор на председател на партията.

0
0
kjk (преди 7 минути)
Рейтинг: 180191 | Одобрение: 19141
Много вождове, малко индианци!!!;)Ангелче:woot:
0
0
пекаря (преди 8 минути)
Рейтинг: 5909 | Одобрение: 909
Това са тримата "ЮНАЦИ", /за да не кажа глупаци/, които се нагърбват да възродят златната ябълка / т.е. БСП / . Господи пази България от такива хора.
ЧЕРВЕНИТЕ БОКЛУЦИ, СА НАЙ ДОЛНИТЕ, ЛИЦЕМЕРНИ И КРАДЛИВИ ИЗРОДИ НА ТОЗИ СВЯТ.

