Трима от Черно море Тича попаднаха в разширения състав на мъжкия национален отбор

Снимка: Черно море Тича

Трима от играчите на Черно море Тича попаднаха в разширения състав на мъжкия национален отбор. В списъка на новия селекционер Любомир Минчев са Николай Стоянов, Георги Боянов и Цветомир Чернокожев, съобщават от клуба.

Треньорът на националите обяви състава за първия игрови прозорец от дебютния етап в предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Новият селекционер гласува доверие на 24 баскетболисти за мача срещу Армения от група Е, където се намира и Норвегия, посочва Bgbasket. В списъка личат имената на Александър Везенков от Олимпиакос, както и на двама натурализирани чужденци – Коди Милър-Макинтайър от Цървена звезда и Дий Бост от Фламенго.

Правят впечатление още имената на Георги Боянов от Черно море Тича, Павлин Иванов от Ню Тайпе и Симеон Лепичев от Пиаца Америна, които не играха в предварителните пресявки през лятото за световното първенство в Катар през 2027 година. В списъка фигурират още двама играчи на „моряците“, които отдавна не са обличали екипа на „лъвовете“ – Николай Стоянов и Цветомир Чернокожев. За първи път в разширения състав попадна и Мартин Русев от Спартак Плевен.

Окончателният състав на „трикольорите“ ще стане ясен на 19 ноември. Представителният ни тим ще се събере на 23-ти (неделя) в Ботевград. Четири дни по-късно българите ще домакинстват на арменците в мач от първия кръг, който ще стартира от 19 ч. в „Арена Ботевград“.

Ето кои са играчите:

1. Коди Милър-Макинтайър - Цървена звезда

2. Дий Бост - Фламенго (Бразилия)

3. Деян Карамфилов - Рилски спортист

4. Константин Тошков - Балкан

5. Лъчезар Тошков - Миньор 2015

6. Мартин Русев - Спартак Плевен

7. Георги Герганов - Ботев 2012

8. Павлин Иванов - Ню Тайпе (Тайван)

9. Александър Стоименов - Нови сад (Сърбия)

10. Илиян Пищиков - Балкан

11. Мирослав Васов - Рилски спортист

12. Борислав Младенов - Виена (Австрия)

13. Иван Алипиев - Местре (Италия)

14. Георги Боянов - Черно море Тича

15. Христо Бъчков - Рилски спортист

16. Николай Стоянов - Черно море Тича

17. Йордан Минчев - Кемниц (Германия)

18. Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)

19. Димитър Димитров - Балкан

20. Николай Михайлов - Академик Бултекс 99

21. Симеон Лепичев - Пиаца Америна (Италия)

22. Константин Костадинов - Тенерифе (Испания)

23. Емил Стоилов - Сант Антони (Испания)

24. Цветомир Чернокожев - Черно море Тича

