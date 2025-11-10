Трима от Черно море Тича попаднаха в разширения състав на мъжкия национален отбор
Снимка: Черно море Тича
Трима от играчите на Черно море Тича попаднаха в разширения състав на мъжкия национален отбор. В списъка на новия селекционер Любомир Минчев са Николай Стоянов, Георги Боянов и Цветомир Чернокожев, съобщават от клуба.
Треньорът на националите обяви състава за първия игрови прозорец от дебютния етап в предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Новият селекционер гласува доверие на 24 баскетболисти за мача срещу Армения от група Е, където се намира и Норвегия, посочва Bgbasket. В списъка личат имената на Александър Везенков от Олимпиакос, както и на двама натурализирани чужденци – Коди Милър-Макинтайър от Цървена звезда и Дий Бост от Фламенго.
Правят впечатление още имената на Георги Боянов от Черно море Тича, Павлин Иванов от Ню Тайпе и Симеон Лепичев от Пиаца Америна, които не играха в предварителните пресявки през лятото за световното първенство в Катар през 2027 година. В списъка фигурират още двама играчи на „моряците“, които отдавна не са обличали екипа на „лъвовете“ – Николай Стоянов и Цветомир Чернокожев. За първи път в разширения състав попадна и Мартин Русев от Спартак Плевен.
Окончателният състав на „трикольорите“ ще стане ясен на 19 ноември. Представителният ни тим ще се събере на 23-ти (неделя) в Ботевград. Четири дни по-късно българите ще домакинстват на арменците в мач от първия кръг, който ще стартира от 19 ч. в „Арена Ботевград“.
Ето кои са играчите:
1. Коди Милър-Макинтайър - Цървена звезда
2. Дий Бост - Фламенго (Бразилия)
3. Деян Карамфилов - Рилски спортист
4. Константин Тошков - Балкан
5. Лъчезар Тошков - Миньор 2015
6. Мартин Русев - Спартак Плевен
7. Георги Герганов - Ботев 2012
8. Павлин Иванов - Ню Тайпе (Тайван)
9. Александър Стоименов - Нови сад (Сърбия)
10. Илиян Пищиков - Балкан
11. Мирослав Васов - Рилски спортист
12. Борислав Младенов - Виена (Австрия)
13. Иван Алипиев - Местре (Италия)
14. Георги Боянов - Черно море Тича
15. Христо Бъчков - Рилски спортист
16. Николай Стоянов - Черно море Тича
17. Йордан Минчев - Кемниц (Германия)
18. Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)
19. Димитър Димитров - Балкан
20. Николай Михайлов - Академик Бултекс 99
21. Симеон Лепичев - Пиаца Америна (Италия)
22. Константин Костадинов - Тенерифе (Испания)
23. Емил Стоилов - Сант Антони (Испания)
24. Цветомир Чернокожев - Черно море Тича
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!