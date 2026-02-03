Трима от Черно море Тича повикани в разширените състави на националните си отбори

Снимка: Черно Море Тича

Трима от играчите на баскетболния Черно море Тича попаднаха в разширените състави на своите национални отбори. Това съобщават във фейсбук страницата си от клуба.

Николай Стоянов и Цветомир Чернокожев бяха избрани от селекционерa на България Любомир Минчев. Джелани Уотсън-Гейл пък ще защитава цветовете на Великобритания.

25 баскетболисти са с повиквателни за мъжкия ни национален отбор за предквалификационните срещи за Европейското първенство, което ще се проведе през 2029 г., информират от Българската федерация по баскетбол.

Мачовете ще се играят в края на февруари и в началото на март. Момчетата на Любомир Минчев първо ще гостуват на Норвегия на 27 февруари, а на 2 март е срещата с тима на Армения.

Лагерът на националите ще бъде в дните от 23 до 26 февруари в Ботевград, а след това отборът ще замине за Норвегия.

Баскетболистите ни няма да се приберат в България, а направо ще отпътуват за Армения на 28 февруари. Предвидено е да се върнат у нас на 3 март.

Разширеният състав:

Александър Везенков (Олимпиакос, Гърция)

Коди Милър-Макинтайър (Цървена Звезда)

Дий Бост (Ал Араби, Катар)

Деян Карамфилов (Рилски спортист)

Константин Тошков (Балкан)

Лъчезар Тошков (Миньор 2015)

Мартин Русев (Спартак Плевен)

Георги Герганов (Ботев 2012 Враца)

Павлин Иванов (Спартак Плевен)

Станислав Хинков (Ботев 2012 Враца)

Александър Стоименов (Нови Сад, Сърбия)

Илиян Пищиков (Балкан)

Мирослав Васов (Рилски спортист)

Борислав Младенов (Виена, Австрия)

Иван Алипиев (Римини, Италия)

Христо Бъчков (Рилски спортист)

Николай Стоянов (Черно море Тича)

Йордан Минчев (Кемниц, Германия)

Димитър Димитров (Балкан)

Николай Михайлов (Академик Бултекс 99)

Симеон Лепичев (Пиаца Америна, Италия)

Константин Костадинов (Андора, Испания)

Емил Стоилов (Сант Антони, Испания)

Цветомир Чернокожев (Черно море Тича)

Андрей Иванов (Балкан)

