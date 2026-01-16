Трима от Черно море са с болки

Снимка: Сайт на Черно море

Трима играчи на Черно море са с различни болки след контролата с Добруджа. Това са Даниел Мартин, който бе сменен още в 32-рата минута, Берк Бейхан и Георги Лазаров.

В зависимост от тяхното състояние в следавщите дни ще стане ясно дали ще играят в третия спаринг от зимната подготовка с Фратрия. Проверката е на 20 януари (вторник) от 14 часа в Албена.

В първите си две контроли бронзовите медалисти биха Фарул с 2:1 в Румъния и изгубиха от добричлии с 0:1 в Албена.

