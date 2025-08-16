Трима от "моряците" са аут за сблъсъка със "Спартак"

Снимка: ПФК "Черно море"

Треньорът на "Черно море" Илиан Илиев определи група от 21 футболисти за гостуването на "Спартак" в мач от петия кръг на efbet Лига.



От нея отпаднаха невъзстановените Берк Бейхан и Андреас Калкан. Аут е и Жоао Бандаро, съобщават от клуба.



Варненското дерби ще бъде ръководено от Красен Георгиев, а негови асистенти ще са Христо Хаджийски и Димо Вълчев. За четвърти съдия бе определен Тодор Киров, а за ВАР ще отговаря Драгомир Драганов, с асистент Красимир Кръстев.

Срещата между “моряците” и “сините” е днес, 16 август (събота), от 19 ч. на стадион “Спартак”.



Групата: Пламен Илиев, Кристиян Томов, Цветомир Панов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Дани Мартин, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Николай Костадинов, Димитър Тонев, Мартин Милушев, Давид Телеш, Жоао Педро, Филипе Кардосо, Николай Златев, Уеслен Жуниор, Георги Лазаров, Селсо Сидни, Густаво Франса

