Трима от задържаните за източването на НЗОК в Пловдив остават в ареста

кадър: Нова тв

Една от лекарките, сочена за организатор на схемата за източване на половин милион евро от здравната каса, остава в ареста. Това реши окръжният съд в Пловдив, предаде Нова.

Д-р Фани Гудева, обвинена в извършване на фиктивни процедури на 4 хиляди пациенти и изпращането им без нужда в санаториуми, призна пред съда, че е извършила престъпление. Но отрече размера на нарушенията, за който твърди обвинението.

В ареста остава и нейният съпруг и нейните родителите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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