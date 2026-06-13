Трима пострадаха при катастрофа край град Шипка
Снимка: Фейсбук, Катастрофи България, И. Владимиров
Трима души са пострадали при катастрофа край град Шипка. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.
Сигнал за пътнотранспортното произшествие на път I-5 Казанлък-Габрово в района на град Шипка е получен в 17:53 часа днес.
По първоначална информация катастрофата е между лек автомобил, управляван от 25-годишен мъж, и два мотоциклета, управлявани от двама мъже на 52 и 53 години. Пострадали са водачите на двата мотоциклета и 47-годишна жена, пътувала на единия мотор.
Единият мъж е транспортиран в болница в Стара Загора, а другият мъж и жената са транспортирани в болница в Казанлък, където им се оказва медицинска помощ.
Водачът на лекия автомобил и 53-годишният моторист са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.
Другият мотоциклетист не е тестван с техническо средство, ще му бъде взета кръвна проба за анализ.
Пътят в района на местопроизшествието временно е затворен за движение, обходът е през град Шипка. На място има полицейски екип.
Редактор "Екип на Петел",
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