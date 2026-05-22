Трима пребиха продавачка на Женския пазар в София

Кадър Гугъл мапс

Жена е станала жертва на побой в района на Женския пазар в София, научи GlasNews.bg. Инцидентът е станал малко след 12:30 часа в петък.

Според информация пострадалата е продавачка в магазин за хранителни стоки, намиращ се на ул. „Георг Вашингтон“, в близост до метростанция „Лъвов мост“.

По първоначални данни трима души са влезли в търговския обект, след което е възникнал инцидент и жената е била нападната. Нападателите са напуснали мястото с лек автомобил в сив цвят и са се оттеглили в неизвестна посока.

Според източници на GlasNews.bg става дума за възникнал конфликт, като към момента се изясняват точните обстоятелства около инцидента.

На място са изпратени екипи на Второ районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Полицията извършва действия по установяване и издирване на участниците.

Към момента няма официална информация дали има липси от търговския обект, както и какво е състоянието на пострадалата жена

