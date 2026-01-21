Трима претенденти за шеф на УМБАЛ "Лозенец"

снимка: Булфото

Трима кандидати са допуснати до последния етап на конкурса за поста изпълнителен директор на УМБАЛ "Лозенец“, разбра Фокус.



Това са д-р Васил Стоянов Мелников, д-р Олга Владимирова Мицова-Масларова и д-р Димитър Владимиров Петров.



За представител на държавата се борят Орлин Недев и Ралица Марчева. Последният етап представлява събеседване с комисия (интервю).

