Трима претенденти за шеф на УМБАЛ "Лозенец"

21.01.2026 / 23:50 0

снимка: Булфото

Трима кандидати са допуснати до последния етап на конкурса за поста изпълнителен директор на УМБАЛ "Лозенец“, разбра Фокус.

Това са д-р Васил Стоянов Мелников, д-р Олга Владимирова Мицова-Масларова и д-р Димитър Владимиров Петров.

За представител на държавата се борят Орлин Недев и Ралица Марчева. Последният етап представлява събеседване с комисия (интервю).

