реклама

Трима ранени при тежка катастрофа с военен автомобил край Елхово

11.08.2025 / 18:32 0

Снимка: Булфото

Трима души са ранени при катастрофа между военен автомобил УАЗ и лека кола на главния път между Елхово и Бургас, при разклона за село Маломирово. 

Сигналът за тежкия пътен инцидент е получен към 16,50 ч. Движението е временно ограничено, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР-Ямбол Татяна Павлова.

На мястото на инцидента се извършват процесуално-следствени действия. Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

Пострадалите са транспортирани към болница от екипи на Спешна помощ, информира БТА. 

По първоначални данни двама от тях са военнослужещи, като единият и шофьорът на лекия автомобил са в тежко състояние.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама