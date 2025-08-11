Трима ранени при тежка катастрофа с военен автомобил край Елхово

Снимка: Булфото

Трима души са ранени при катастрофа между военен автомобил УАЗ и лека кола на главния път между Елхово и Бургас, при разклона за село Маломирово.

Сигналът за тежкия пътен инцидент е получен към 16,50 ч. Движението е временно ограничено, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР-Ямбол Татяна Павлова.

На мястото на инцидента се извършват процесуално-следствени действия. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Пострадалите са транспортирани към болница от екипи на Спешна помощ, информира БТА.

По първоначални данни двама от тях са военнослужещи, като единият и шофьорът на лекия автомобил са в тежко състояние.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!