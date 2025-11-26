Трима са пострадалите полицаи на протеста в София

снимка: Булфото

Трима полицаи са пострадали при изпълнение на служебните си задължения по опазване на обществения ред, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

По време на провеждането на заявен като мирен протест пред сградата на Народното събрание тази вечер част от протестиращите са направили опит да пробият кордона и са хвърляли бутилки и пиратки срещу полицаите, посочват СДВР. Двама служители са транспортирани за медицински прегледи в болница, посочват от столичната полиция.

СДВР призовава протестиращите да изразяват мирно гражданската си позиция и да не допускат провокации и правонарушения, допълва БТА.

По-рано тази вечер протестът срещу приемането на бюджета ескалира. Протестиращи се опитаха да обърнат полицейски бус на бул. "Дондуков", но бяха избутани от жандармерия. След това протестиращите започнаха да замерят полицаите с пиратки и стъклени предмети.

