Трима са ранените при стрелбата в германския град Гисен

Снимка: Пиксабей

Трима души бяха ранени в при стрелба в пункт за спортни залагания на централния площад в германския град Гисен, предаде ДПА, като се позова на говорител на полицията.

Инцидентът е станал малко след 15 ч. местно време, когато неизвестно лице е открило огън в букмейкърски пункт. Нападателят е избягал пеш от местопрестъплението и че все още се издирва, отбелязва БТА.

Силите на реда засега не оповестяват допълнителна информация, понеже операцията за залавянето на нападателя все още не е приключила.

