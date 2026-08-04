Трима са загинали при катастрофи в страната през последните 24 часа
Снимка Булфото
Трима души са загинали, а 37 са ранени при 32 произшествия с ранени и загинали през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Министерството на вътрешните работи.
От началото на месеца при 76 тежки катастрофи са загинали пет души, а 88 са ранени. От началото на годината при 3850 катастрофи са загинали 276 души, а 4787 са ранени.
В София при катастрофи са ранени трима души, пише БТА.
При сравнение с реалните данни за загиналите - 239, през същия период на 2025 г. се отчитат с 37 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.
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