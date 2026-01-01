Трима са загинали в катастрофи в последния ден на 2025 г.
Трима души загубиха живота си в катастрофи в последния ден на 2025 г.
При пътен инцидент загиват двама в Нова Загора.
Лек автомобил "Ауди", управляван от 28-годишен водач, не е спрял на подаден сигнал за спиране от полицейски екип, увеличил е скоростта и се е ударил в лек автомобил "Опел", допълва Bulgaria ON AIR.
При произшествието са починали водачът на "Опела" и жена. Пробата за употреба на алкохол на водача на "Ауди" е отчела положителен резултат.
Другата тежка катастрофа е станала в Благоевград, където е загинал мъж.
Според статистиката на МВР деветима са ранени при девет катастрофи, станали на 31 декември.
През изминалата година са загинали 456 души, а 8281 са ранени при 6647 катастрофи. В София са регистрирани осем леки катастрофи.
При сравнение с реалните данни за загиналите - 478, през същия период на 2024 г. се отчитат с 22-ма по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.
