Трима тежко ранени при експлозия на „пакет-бомба“ в Монако

Снимка Пиксабей

Украинският бизнесмен Вадим Ермолаев е сред тримата пострадали при мощна експлозия в центъра на Монако, която властите определят като умишлено предизвикана. Инцидентът е станал в понеделник вечерта в жилищна сграда в близост до границата с Франция.

Според информация на местните власти двама от ранените, сред които и Ермолаев, са в критично състояние. Третият пострадал е 13-годишно дете, което е получило по-леки наранявания. Данните бяха потвърдени от държавния министър на Монако Кристоф Мирман, пише BMF.

След взрива е започнала мащабна съвместна операция на полицията в Монако и Франция. Разследващите издирват мъж, заподозрян, че е оставил и задействал самоделно взривно устройство пред сградата.

Кадри от охранителни камери, публикувани от френския вестник „Фигаро“, показват човек, който оставя раница на входа на жилищния блок малко преди експлозията. Според информация на френски медии именно в нея се е намирало взривното устройство, определено от разследващите като „пакет-бомба“.

На мястото незабавно са изпратени екипи на спешните служби и полицията, а районът е бил отцепен. Френското вътрешно министерство съобщи, че в операцията участват както местни, така и френски сили за сигурност, пише novini.bg.

Мотивите за нападението остават неизвестни, а разследването продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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