Трима убити при стрелба в Монреал

Трима души, в това число полицай и предполагаемият извършител, са убити при стрелба в еврейски квартал в канадския град Монреал. Полицейска служителка е ранена, съобщи полицията, цитирана от „Франс прес“, пише БНТ.

Полицейската операция все още продължава, допълниха органите на реда, без да огласят подробности за обстоятелствата около трагедията или за подбудите на извършителя. „На този етап не знаем какви са мотивите за случилото се“, заяви пред Радио „Канада“ министърът на обществената сигурност в провинция Квебек Ян Лафрениер.

В жилищния квартал в западната част на Монреал, където има множество еврейски магазини и ресторанти, има засилено полицейско присъствие.

Разпространени в социалните мрежи кадри показват мъж във военна униформа да лежи на земята.

Властите призоваха жителите да не излизат от домовете си. Движението по близката автомагистрала е блокирано.

Канадската еврейска организация Център по израелските и еврейските въпроси написа в Х, че следи отблизо развитието на ситуацията.

„С дълбока тъга потвърждаваме смъртта на един от нашите полицейски служители при изпълнение на служебния му дълг“, съобщиха от полицията на Монреал в изявление, публикувано в социалната мрежа X.

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