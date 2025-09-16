Трима участници изнервиха до крайност в "Игри на волята"

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Трима участници изнервиха всички до крайност в "Игри на волята". Това са Иван от Лечителите, Наталия от Феномените и Гергана от Завоевателите.

Това стана на днешната битка на Арената, която бе спечелена от Феномените. Така към момента поне Наталия ще се размине с номинация.

На второ място останаха Лечителите, които водеха в началото, но поискано наказание от Иван, който не можа да мине дървения висящ мост, им генерира 4 минути забавяне. Накрая обаче те триумфираха.

Това стана заради Гергана от Завоевателите, която се запъна сериозно на пъзела.

Така Завоевателите отиват на Съвет, а той какво ще определи тепърва ще стане ясно.

Но вече поне са ясни играчите, които изнервят повечето от своите съотборници в племената. Само седмицата ще покаже, дали те ще се стегнат.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!