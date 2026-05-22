Трима участници на Евро 2004 се включват в "Мача на на Надеждата"

Снимка Фондация "Стилиян Петров"

Фондация "Стилиян Петров" разкри поредните звездни попълнения към благотворителния "Мач на Надеждата" (6 юни от 17:00 ч.). Това са Ивайло Петков, Георги Чиликов и Милен Петков, които са оставили отпечатък в българския футбол. Общото между тях е, че и тримата са били част от национания отбор на последния голям форум, на който сме участвали - ЕВРО 2004 в Португалия.

Списъкът с участници в "Мача на Надеждата" продължава да расте! Събитието ще се проведе на 6 юни 2026 г. от 17:00 ч. на стадион "Лазур" в Бургас!

Ивайло Петков – Трикратен шампион на България с Литекс, шампион на Турция с гранда Фенербахче и капитан на руския Кубан. С над 60 мача за националния отбор и участник на Мондиал '98 и Евро 2004!

Георги Чиликов – Един от най-изявените родни нападатели, шампион и голмайстор №1 на България за 2003 г. с Левски. С над 100 гола в кариерата си. Част от състава на България за Евро 2004.

Милен Петков – Футболист №1 на "А" група за сезон 1998/99 и мотор в халфовата линия на ЦСКА. С много успешна кариера в гръцкия гранд АЕК (Атина). Записва 41 мача за България, участвайки на Мондиал '98 и Евро 2004.

Кога: 6 юни 2026 г.

Час: 17:00 ч.

Къде: Стадион “Лазур”, Бургас

БИЛЕТИ в сайта на Eventim https://shorturl.at/6priP

БИЛЕТИ в мрежата на Eventim, бензиностанции OMV, магазини “Технополис”, Orange, Office 1

БИЛЕТИ на касата на Операта в Бургас

БИЛЕТИ на каса “Часовника” в Бургас

Виртуални билети: Ако не можете да присъствате, но искате да помогнете от разстояние https://shorturl.at/V9J3V

КАУЗАТА:

Подкрепа за онкологичния център в Бургас.

Помощ за Любослав Пенев, Петър Хубчев и всички, борещи се с рака.

Още начини да дарите:

SMS: Изпратете текст DMS STAN на номер 17 777 (цена 1.02 евро).

Банков превод: Директно по сметката на Фондация “Стилиян Петров” (IBAN: BG41 UNCR 7000 1525 3804 95).

Тримата се присъединяват към впечатляващия списък от участници: Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Илиан Илиев, Георги Пеев, Емил Кременлиев, Мартин Камбуров, Валери Божинов, Илия Груев, Михаил Александров, Мариян Христов, Росен Кирилов. Пламен Крумов, Валентин Илиев, Теодор Салпаров, Ивет Лалова, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг, Ричард Дън, Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор, Фил Бардсли и Били Уингроув.

Да напълним “Лазур” и да върнем надеждата!

Блиц

