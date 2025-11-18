Трима военнослужещи получават Почетния знак на президента

Булфото

Трима военнослужещи ще получат Почетния знак на президента за принос към националната сигурност. Държавният глава Румен Радев ще връчи отличията на церемония на "Дондуков“ 2 по повод бойния празник на Сухопътните войски, предаде БНР.

На 19 ноември се навършват 147 години от създаването на Сухопътните войски. Днес на церемония в Президентството ще бъдат отличени трима военнослужещи. За значим принос към националната сигурност в мирно време Почетния знак на президента ще получи офицер от резерва генерал-лейтенант Захарин Илиев, служил в Сухопътни войски, включително командир на 9-а танкова бригада в София, командващ Сухопътните войски. Достига до заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия по операциите, почетен председател на Асоциацията на Сухопътните войски.

Отличие ще получи и подполковник Иван Иванов. Той започва службата си като командир на взвод в 42-ри механизиран батальон – Кабиле, в състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада и в момента е командир на батальона. Подп. Иванов лично ръководи дейностите по гасене на горски пожари в област Ямбол. Съгласува взаимодействието между военни, пожарникари, местната власт и доброволните екипи.

Почетен знак на президента и за ефрейтор Васил Марков, който започва службата си през 2021 г. Ефрейтор Марков участва активно в овладяване на горски пожари в област Благоевград. Включва се в потушаването на огнената стихия в землището на село Илинденци и в района на село Горно Осеново и помага да се предотврати разрастването на бедствието.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!