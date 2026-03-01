Трима загинаха при стрелба в бар в щата Тексас

Трима души бяха убити и 14 бяха ранени при стрелба в бар в град Остин, столица на американския щат Тексас, предаде АП, цитирана от БТА

Началникът на градската полиция Лиза Дейвис заяви на пресконференция, че в ранните часове след полунощ служители на реда са се отзовали на сигнал за стрелба в "Булфордс" - популярна бирария, разположена в развлекателната част на града.

Дошлите на място полицаи са били атакувани от мъж, въоръжен с огнестрелно оръжие. Те са отвърнали на огъня и са убили нападателя.

Ръководителят на местната служба за спешна помощ Робърт Лъкриц каза, че медиците, изпратени на местопрестъплението, са заварили три трупа.