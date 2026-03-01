Трима загинаха при стрелба в бар в щата Тексас
Кадър Ютуб
Ужасна новина долетя от САЩ.
Трима души бяха убити и 14 бяха ранени при стрелба в бар в град Остин, столица на американския щат Тексас, предаде АП, цитирана от БТА
Дошлите на място полицаи са били атакувани от мъж, въоръжен с огнестрелно оръжие. Те са отвърнали на огъня и са убили нападателя.
Ръководителят на местната служба за спешна помощ Робърт Лъкриц каза, че медиците, изпратени на местопрестъплението, са заварили три трупа.
Той добави, че 14 души са били хоспитализирани, като трима от пострадалите се намират в критично състояние.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!