Трима загинаха за денонощие при катастрофи в страната

Снимка Булфото

Трима души са загинали при пътни инциденти през изминалото денонощие у нас, пише на сайта на МВР.

Регистрирани са са 26 пътнотранспортни произшествия (ПТП), ранени са 38 души.

За София се съобщава за три тежки инцидента на пътя, четирима са ранени. Леките произшествия са 22, пише факти.бг.

От началото на месеца в страната са станали 278 ПТП. Загинали са 16 души, 362-ма са ранени.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!