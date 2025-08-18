Трима загинали и 20 ранени при катастрофа с автобус в Турция

снимка pixabay

Пътнически автобус се е преобърнал на магистралата Северна Мармара край Истанбул. По първоначални данни са загинали трима души, а 20 са ранени, се посочва в съобщение на областната управа на Истанбул, цитирано от БТА.

Инцидентът е станал около 6:30 ч. сутринта в отсечката Санджактепе край гишетата на входа за Истанбул. Автобусът е с турска регистрация и е пътувал по редовен маршрут от Токат за Одрин.

Катастрофата е станала на остър завой, който шофьорът не могъл да вземе и автобусът се е преобърнал.

В автобуса са пътували 35 души. Ранените са настанени в болница. Не се съобщават данни за самоличността на пострадалите граждани.

Магистралата е била отцепена за движение в сутрешните часове в посока към Одрин, но към момента движението вече е възстановено.

Започнало е разследване за причините на катастрофата.

