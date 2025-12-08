Трима загинали и 22 ранени за денонощие в страната

снимка: МВР

Трима души са загинали, а 22-ма са ранени при 16 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани две тежки и 18 леки пътнотранспортни произшествия, при които има двама пострадали.

От началото на месеца са станали 116 катастрофи, с 18 загинали и 148 ранени.

От началото на годината са регистрирани 6260 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 432-ма души, а пострадалите са 7799.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с десетима по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., предаде БТА.

