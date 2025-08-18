Трима загинали и 23 ранени след сутрешна ракетна атака по Запорожие

Пиксабей

Трима души са загинали и 23 са ранени след сутрешната ракетна атака по Запорожие, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в приложението Телеграм.

"Мнозина от ранените са в тежко състояние, в момента лекарите се борят за живота им. Това са последиците от вражеското нападение срещу Запорожие", казва Иван Фьодоров, цитиран от БТА.

Под наблюдението на лекари са били 20 пострадали с експлозивни наранявания и шрапнелни рани.

"Сред тях е и 17-годишно момче. Някои от пострадалите в момента са в операционни зали. Лекарите правят всичко възможно, за да запазят живота и здравето им", съобщава още областният управител.

Според последното преброяване в Украйна, от 2001 г., в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до момента са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861/1862 г.

