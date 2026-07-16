Трима загинали и 29 ранени при 25 тежки катастрофи у нас през последното денонощие

снимка: МВР

През последните 24 часа в страната са станали 25 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали трима души, а 29 са ранени, съобщава МВР на сайта си.

В София е имало 29 леки и пет тежки катастрофи, при които няма загинали, а петима са ранени, без животът има да е застрашен, съобщават от СДВР. От дирекцията посочват за един допълнително починал участник в движението през предходен период в столицата.

От началото на юли пътните инциденти в страната са 355 с 24 загинали и 440 ранени, пише БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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