Трима загинали при стрелба в Австралия

Пиксабей

Трима души са загинали при стрелба в малко населено място в щата Нов Южен Уелс, Австралия, съобщи полицията.

Четвърти човек е бил откаран в болница в сериозно, но стабилно състояние.

Инцидентът е станал в град Лейк Карджелигo около 16:40 часа местно време. По данни на полицията стрелецът все още се издирва.

Властите призоваха хората да избягват района, а местните жители да останат по домовете си.

В полицейско изявление се посочва, че спешните служби са били извикани на улица „Уокър“, близо до „Йелкин“, след сигнали за стрелба. Загинали са две жени и един мъж.

Според вестник The Sydney Morning Herald става дума за предполагаемо нападение, свързано с домашно насилие.

Изданието съобщава още, че въоръжени специални полицейски части са разположени в района, а издирването на стрелеца продължава. По информация на телевизия Seven News заподозреният е избягал с автомобил, собственост на местния общински съвет, предава БТВ.

Лейк Карджелигo се намира в централната част на щата Нов Южен Уелс и има население от около 1 500 души.

Инцидентът се случва по-малко от месец след масовата стрелба на плажа Бонди в Сидни, при която загинаха 15 души.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!