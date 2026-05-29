Тримата задържани служители на КУБ са освободени
снимка: МРРБ
Тримата служители на корпорация КУБ, които бяха задържани по закона за МВР до 24 часа, са освободени, след като е приключена работата с тях, съобщиха източници от разследването, предава Радио Варна.
В момента се проверяват близо 140 000 документи, иззети по време на обиските от офиси на корпорацията, във връзка с досъдебното производство за незаконно строителство в местността Баба Алино.
