Трипс нападна дините и пъпешите в България

Катастрофална стопанска година отчитат производителите на дини и пъпеши в Добричко. Сушата е стар проблем, чието решение се бави отчайващо дълго за фермерите, а през последните две години стопаните се борят и с нападенията от трипс по насажденията, които се отглеждат на площи, снабдени със съоръжения за напояване, пише bgfermer.bg.

„Почти няма предлагане на дини тази година в Генерал Тошево, а наличната продукция се продава от 25 ст./кг на едро", разказа Илия Илиев, който отглежда дини от сортовете Каристан, Арашан и Кримсон на площ от 115 дка в селата Люляково, Василево и Писарово.

